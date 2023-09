Trezza presso Catania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trezza presso Catania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACI

Significato/Curiosita : Trezza presso catania

All'interno del porto di aci trezza, con vulcaniti basaltiche e a est dell'abitato, rappresentate da ialoclastiti. alle spalle di aci trezza si elevano due colline:... Casali di aci. nacquero: aci bonaccorsi (1652), aci castello (1647), aci san filippo ed aci sant'antonio (1628) (comprendente anche aci valverde, aci santa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

