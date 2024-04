La Soluzione ♚ Sono tre in un mese

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : DECADI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Sono tre in un mese: in alcune riviste locali. «i racconti sono trenta. a leggerne uno al giorno ci si impiega un mese paro paro: questo vuole significare il titolo. sono... Una dècade, termine derivante dal greco dekás, attraverso il latino decas ("gruppo di dieci", "decina"), in senso temporale è un periodo di dieci giorni. Per estensione, l'espressione antica valeva anche come designazione della paga dei soldati, che veniva distribuita appunto ogni dieci giorni.

