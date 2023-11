La definizione e la soluzione di: Sigla da lapidi funerarie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : RIP

Significato/Curiosita : Sigla da lapidi funerarie

All'interno del cimitero si trovano piccoli monumenti funerari, cippi e lapidi e sono ospitati 702 caduti austro-ungarici, ventisette dei quali sono ignoti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sigla da lapidi funerarie : sigla; lapidi; funerarie; sigla per formaggi; sigla per decreti emanati dal premier; sigla per alpinisti; sigla pari a USD; Un reparto speciale dei carabinieri (sigla ); La sigla S nel calendario; Il 100 sulle lapidi ; Una sigla da lapidi ; Locuzione latina per lapidi ; Duecento sulle lapidi ; Il 1100 sulle lapidi ; Colonnette funerarie ; Cappellete funerarie ;

Cerca altre Definizioni