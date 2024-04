La Soluzione ♚ Può essere hard o punk

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ROCK

Curiosità su Puo essere hard o punk: Anni sessanta. dall'hard rock derivano altri generi musicali di grande popolarità, e in particolare l'heavy metal e il punk rock. l'hard rock è una forma... Il rock è un genere della popular music sviluppatosi negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel corso degli anni cinquanta e sessanta del XX secolo. Negli anni il termine rock è diventato un termine generico utilizzato per indicare una grande varietà di sottogeneri musicali che si sono sviluppati nel corso del tempo. È un'evoluzione del rock and roll, un genere che attingeva direttamente dai generi blues e rhythm and blues derivati dalla musica afroamericana e dalla musica country. La musica rock ha anche attinto fortemente da una serie di altri generi come il blues elettrico e il folk e ha incorporato influenze da altri stili musicali, ...

