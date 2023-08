Pietra caduta dal cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietra caduta dal cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METEORITE

Significato/Curiosità : Pietra caduta dal cielo

Una "pietra caduta dal cielo" è un meteorite, un frammento di roccia o metallo che raggiunge la superficie terrestre dall'atmosfera. I meteoriti sono risultato di detriti spaziali, come frammenti di asteroidi o comete, che entrano nell'atmosfera terrestre ad alta velocità. Il calore generato dall'attrito durante la discesa crea spettacolari scie luminose chiamate "stelle cadenti". Quando un meteorite sopravvive alla bruciatura e raggiunge il suolo, diventa oggetto di interesse scientifico, poiché può fornire informazioni sulle origini del sistema solare e processi geologici. Gli studi sui meteoriti hanno contribuito a comprendere l'evoluzione dei pianeti e del nostro universo.

