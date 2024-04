La Soluzione ♚ Ma per l amor del La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ma per l amor del. CIELO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ma per l amor del: Il cielo è lo spazio siderale percepibile della Terra o, per estensione, da un qualsiasi altro corpo celeste, visto dalla superficie. In presenza di una atmosfera si presenta con colori diversi a causa della rifrazione e diffusione della luce nell'atmosfera. Nel caso specifico del cielo terrestre, si presenta di colore variabile a causa dell'atmosfera terrestre e delle differenti condizioni di luce dipendenti da posizione geografica, quota, ora del giorno e periodo dell'anno. Generalmente di giorno il cielo appare di colore azzurro perché le molecole d'aria diffondono lunghezze d'onda della luce solare più corte rispetto a quelle più ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il cielo è lo spazio siderale percepibile della Terra o, per estensione, da un qualsiasi altro corpo celeste, visto dalla superficie. In presenza di una atmosfera si presenta con colori diversi a causa della rifrazione e diffusione della luce nell'atmosfera. Nel caso specifico del cielo terrestre, si presenta di colore variabile a causa dell'atmosfera terrestre e delle differenti condizioni di luce dipendenti da posizione geografica, quota, ora del giorno e periodo dell'anno. Generalmente di giorno il cielo appare di colore azzurro perché le molecole d'aria diffondono lunghezze d'onda della luce solare più corte rispetto a quelle più ... cielo ( approfondimento) m sing (pl.: cieli) (astronomia) (meteorologia) spazio visibile di vario colore che sovrasta la terra fu un bellisimo tramonto perché il cielo si tinse di rosso

l'aeroplano volava in un cielo azzurro

quella notte senza Luna e senza stelle il cielo apparve completamente nero metafora dell'aldilà, della provvidenza o dell'insieme delle divinità nella loro residenza a quest'ora sarà in cielo (detto di un probabile defunto)

(detto di un probabile defunto) per tutti gli angeli del cielo (per estensione) riferimento allusivo a Dio Sillabazione ciè | lo Pronuncia IPA: /'tlo/ Etimologia / Derivazione dal latino caelum o meglio ancora da coelum, cielo. Passando per il greco (koilos) che rende ancora meglio il significato che è quello di cavo, concavo, oppure tenendo conto dell'antico tedesco hol da cui viene il termine inglese hole (buco) Citazione Sinonimi volta celeste, firmamento

( senso figurato ) paradiso, empireo

paradiso, empireo (di stanza) soffitto, volta, cupola

soffitto, volta, cupola (luogo fisico) troposfera Contrari (n base alla contrapposizione aldilà) terra, mondo terreno

terra, mondo terreno (in base alla contrapposizione al paradiso) inferno, inferi Parole derivate capocielo, celeste, celestiale, cilestro, grattacielo Termini correlati aereo, aria, aperto, azzurro, blu, luna, nuvola, sereno, sole, uccello Proverbi e modi di dire toccare il cielo con un dito : essere felicissimo

: essere felicissimo gente allegra, il ciel l'aiuta : la sorte va incontro a coloro che sono spesso di buon umore, e prendono bene le cose della vita

: la sorte va incontro a coloro che sono spesso di buon umore, e prendono bene le cose della vita santo cielo! : esclamazione di stupore, preoccupazione o costernazione

: esclamazione di stupore, preoccupazione o costernazione cielo, mio marito! : esclamazione stereotipata delle mogli in compagnia di un amante che sentono il marito rincasare o sopraggiungere; questa frase viene spesso citata ironicamente nei film o nei cabaret

un raglio d'asino non arriva in cielo : ciò che dicono gli stupidi o gli ignoranti ha poco effetto, non cambia il mondo e si può trascurare

CIELO

La risposta è verificata di 5 lettere per risolvere 'Ma per l amor del' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.