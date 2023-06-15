Pendono ai lati della sella

SOLUZIONE: STAFFE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pendono ai lati della sella" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pendono ai lati della sella". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Staffe? Le componenti che si trovano ai lati della sella sono utilizzate per fissare le briglie e mantenere il controllo del cavallo. Sono parti essenziali dell'attrezzatura equina e contribuiscono alla stabilità e sicurezza del cavaliere durante la cavalcata. Le staffe sono strumenti fondamentali per montare e guidare l'animale, offrendo supporto e equilibrio.

Se la definizione "Pendono ai lati della sella" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pendono ai lati della sella" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Staffe:

S Savona T Torino A Ancona F Firenze F Firenze E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pendono ai lati della sella" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

