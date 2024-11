Soluzione alla definizione del cruciverba La soluzione di 4 lettere alla definizione - In Italia è appetito in Inghilterra notorietà - per le parole crociate della Settimana Enigmistica: risposte per i cruciverba, per riviste simili e altri giochi come CodyCross. La soluzione di 4 lettere alla definizione -- per le parole crociate della Settimana Enigmistica: risposte per i cruciverba, per riviste simili e altri giochi come CodyCross. FAME

Curiosità e significato della parola Fame

Scopri il significato e tutte le informazioni utili sulla parola di 4 lettere e tutte le informazioni utili sulla parola di 4 lettere Fame , ideale per risolvere e completare i tuoi cruciverba.

Spelling fonetico della soluzione

F Foxtrot

A Alfa

M Mike

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Fame

Appetito smisurato Aumenta digiunando Si sente a pancia vuota Appetito arretrato Uno stimolo che vuol essere soddisfatto La si placa mangiando Ne ha sempre chi segue una dieta molto rigida Aumenta con il digiuno Si inganna mandando giù qualcosa Si soddisfa a morsi

