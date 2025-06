Infrequenti nei cruciverba: la soluzione è Rari

RARI

Curiosità e Significato di Rari

Vuoi sapere di più su Rari? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Rari.

Perché la soluzione è Rari? Infrequenti indica qualcosa che accade di tanto in tanto, con scarsa regolarità. Si riferisce a eventi, avvenimenti o situazioni che non si verificano spesso, rimanendo quindi poco frequenti nel tempo. È un termine utile per descrivere situazioni rare o sporadiche, offrendo un modo semplice per evidenziare la loro rarità e imprevedibilità. Conoscere questa parola aiuta a comunicare meglio le differenze di frequenza.

Come si scrive la soluzione Rari

Non riesci a risolvere la definizione "Infrequenti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

