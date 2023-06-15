Il gemello di Castore

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il gemello di Castore' è 'Polluce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLLUCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il gemello di Castore" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gemello di Castore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Polluce? Pollice è il nome di una stella appartenente alla costellazione dei Gemelli, nota come il gemello di Castore. Questa stella si distingue per la sua luminosità e per la posizione vicina a Castore nel cielo notturno. La sua presenza aiuta gli astronomi a identificare la costellazione e a orientarsi nel firmamento. La connessione tra la stella e il suo nome deriva dalla mitologia, dove Pollice rappresenta uno dei due figli di Leda e Tindareo, simbolo di dualità e complementarità.

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Il gemello di Castore nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Polluce

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il gemello di Castore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gemello di Castore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Polluce:

P Padova O Otranto L Livorno L Livorno U Udine C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gemello di Castore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uno dei due DioscuriI due mitici DioscuriIl mitico gemello di PolluceLe arance con un frutto gemello all internoRivelò a Castore e Polluce dove Teseo aveva nascosto ElenaIl gemello di RomoloIl dio greco fratello gemello di Artemide