Batte senza sosta: Soluzione Cruciverba - Cuore

Soluzione alla definizione del cruciverba

CUORE

Curiosità e significato della parola Cuore

Spelling fonetico della soluzione

C Charlie

U Uniform

O Oscar

R Romeo

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Cuore

Anche se si spezza rimane sempre intero Lo allarga il conforto La stella principale della costellazione dei Cani da Caccia Può spezzarlo un gran dolore È bene che ci batta Batte continuamente È d oro quello del generoso La sede degli affetti Il buono l ha d oro Si può averlo d oro o di pietra

