La Soluzione ♚ L autore della lettera priva di firma

La definizione e la soluzione di 7 lettere: L autore della lettera priva di firma. ANONIMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su L autore della lettera priva di firma: Progetti di riferimento 1, 2. la firma digitale è un metodo matematico teso a dimostrare l'autenticità di un documento digitale autenticando l'autore di un... L'anonimato (o anche anonimìa) è lo stato di una persona anonima, ossia di una persona di cui l'identità non è conosciuta. Questo può accadere per diversi motivi: una persona è riluttante a farsi conoscere, oppure non lo vuole per motivi di sicurezza come per le vittime di crimini e di guerra, la cui identità non può essere individuata. Nascondere la propria identità può essere una scelta, per legittime ragioni di privacy e, in alcune occasioni, per sicurezza personale: un esempio ne sono i criminali, i quali, solitamente, preferiscono rimanere anonimi, in particolare nelle lettere ricattatorie. In letteratura, un'opera si dice anonima ...

