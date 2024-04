La Soluzione ♚ Si aspetta che germini La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si aspetta che germini. SEME Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si aspetta che germini: Il seme è l'organo di diffusione delle spermatofite a cui è affidata la disseminazione delle piante. Deriva dalla trasformazione di un dato ovulo successivamente alla fecondazione. In genere si sviluppa sulla pianta madre e se ne distacca dopo la maturazione. I semi sono solitamente parti vegetali povere d'acqua (i semi di senape il 7%, i semi di ricino il 5%), caratteristica che ne garantisce la lunga conservabilità. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Il seme è l'organo di diffusione delle spermatofite a cui è affidata la disseminazione delle piante. Deriva dalla trasformazione di un dato ovulo successivamente alla fecondazione. In genere si sviluppa sulla pianta madre e se ne distacca dopo la maturazione. I semi sono solitamente parti vegetali povere d'acqua (i semi di senape il 7%, i semi di ricino il 5%), caratteristica che ne garantisce la lunga conservabilità. seme ( approfondimento) m sing (pl.: semi) (biologia) , (botanica) organo vegetale che deriva dall'ovulo fecondato e che nelle angiosperme è contenuto nel frutto (zoologia) gamete maschile negli animali (per estensione) sperma ovvero lo spermatozoo del padre che "deve" essere concepito dalla madre, infatti sposo e sposa (anche detti marito e moglie oppure compagno e compagna), ciò ammesso per avere figliolanza molte religioni, tra cui quella cristiana e quella ebraica, accettano la proibizione della perdita di seme maschile (carte) ciascuna delle quattro specie o colori delle carte da gioco Sillabazione sé | me Pronuncia IPA: /'seme/ Etimologia / Derivazione dal latino semen Citazione Sinonimi (botanica) chicco, gemma, nocciolo, granello, grano

(particolarmente per la semina) semente, semenza

(biologia) sperma

( senso figurato ) origine, causa, ragione, motivo, principio, inizio, radice, fonte, sorgente, motore, genesi

(di carte da gioco) simbolo, colore

(letterario) antenati, avi, progenitori; generazione, discendenza, discendenti, figli, prole, razza, stirpe, schiatta Contrari frutto

(senso figurato) conseguenza, risultato, esito, effetto Parole derivate disseminare, inseminare, seme santo, seminare, seminatore, seminifero

