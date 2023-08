Un verbo dello stalliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo dello stalliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SELLARE

Significato/Curiosita : Un verbo dello stalliere

Fossero vittima di sequestro di persona (e non come "stalliere", come affermato). mangano è un giovane mafioso, divenuto successivamente esponente di... Il parere medico: leggi le avvertenze. la neuroradiologia della regione sellare si avvale principalmente dell'imaging a risonanza magnetica ed in secondo...