Sara Verdi | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

FA

Se ti sei imbattuto nella definizione "Mi segue", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 2 lettere della soluzione Fa:
F Firenze
A Ancona

