INDIA

Curiosità e Significato di "India"

Vuoi sapere di più su India? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: India.

Perché la soluzione è India? Il Commonwealth è un'associazione di paesi, molti dei quali sono ex colonie britanniche, che collaborano su vari aspetti, dalla cultura all'economia. L'India, essendo una delle nazioni fondatrici di questa organizzazione, condivide legami storici e culturali con gli altri membri, promuovendo valori comuni come la democrazia e i diritti umani. Far parte del Commonwealth offre all'India opportunità di cooperazione internazionale e sviluppo sostenibile.

Come si scrive la soluzione India

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fa parte del Commonwealth", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

