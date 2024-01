La definizione e la soluzione di: Maltrattare senza tregua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: L'uccisione di santino vi è una breve tregua in cui don vito, stanco e debilitato vorrebbe chiedere la pace senza condizioni nell'interesse stesso degli...

Grand Theft Auto: San Andreas, noto anche come GTA: San Andreas o semplicemente San Andreas, è un videogioco action-adventure del 2004, sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games per PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, Oculus Quest 2, smartphone e tablet. Si tratta del quinto capitolo della celebre saga di videogiochi Grand Theft Auto ed è incentrato sullo stato di San Andreas, ispirato alla California.

Il videogioco venne pubblicato per la prima volta nell'ottobre del 2004 in esclusiva temporanea per PlayStation 2, il gioco uscì anche per Xbox e Microsoft Windows nel giugno del 2005. Successivamente ne venne realizzata una versione digitale distribuita a partire dal 4 gennaio 2008 su Steam, dal 20 ottobre 2008 su Xbox 360 e dall'11 dicembre 2012 su PlayStation 3. Dal dicembre del 2013 San Andreas è disponibile anche sui dispositivi iOS, Android e Windows Phone. Il 26 ottobre 2014, per festeggiare il decimo anniversario del gioco, Rockstar Games ha distribuito sul marketplace di Xbox 360 una nuova versione con risoluzione a 720p, poi pubblicata anche per PlayStation 3 e PlayStation 4 rispettivamente il 1º e il 6 dicembre 2015.

Complessivamente Grand Theft Auto: San Andreas ha venduto circa 27,5 milioni di copie al settembre del 2011, diventando così il videogioco per PlayStation 2 più venduto di tutti i tempi e arrivò a essere il ventiseiesimo più venduto in assoluto.

Nel 2021 è uscita una nuova versione rimasterizzata, insieme a quella di Grand Theft Auto III e Grand Theft Auto: Vice City; tali versioni sono raccolte nel videogioco Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Italiano

Verbo

Transitivo

tartassare (vai alla coniugazione)

rendere malconcio (senso figurato) strimpellare tartassare uno strumento

Sillabazione

tar | tas | sà | re

Pronuncia

IPA: /tartas'sare/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi

angosciare, malmenare, maltrattare, perseguire, tormentare, vessare, aver cura, lasciare in pace, rispettare

angariare, bistrattare, picchiare, percuotere, battere

(oggetto) strapazzare

Contrari

rispettare, onorare

Parole derivate