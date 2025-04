Conca fra i monti - Soluzione Cruciverba: Valle

VALLE

Lo sapevi che Castelnovo ne' Monti: Castelnovo ne' Monti (Castalnöv in dialetto locale, Castelnov di Mûnt in dialetto reggiano), comunemente noto come Castelnuovo Monti, è un comune italiano di 10 397 abitanti della provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna. È considerato il "capoluogo" dell'Appennino reggiano e lo è de jure dell'Unione Montana dell'Appennino Reggiano.

