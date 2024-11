Segnale di pericolo: Soluzione Cruciverba - Sos

Soluzione alla definizione del cruciverba

SOS

Curiosità e significato della parola Sos

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

O Oscar

S Sierra

Definizioni correlate con la soluzione - Sos

Mette in allarme la gente di mare Richiesta di aiuto Appello via radio È stato un famoso brano degli Abba Mette in allarme le navi Disperata richiesta d aiuto Parte in casi critici Fa accorrere le navi Allerta chi lo capta Famoso brano degli Abba

