Quelle extraconiugali sono tradimenti - Soluzione Cruciverba: Relazioni

RELAZIONI

Curiosità su Tradimenti (Pinter): Tradimenti (Betrayal) è un’opera teatrale del drammaturgo inglese Harold Pinter, andata in scena per la prima volta a Londra nel 1978. Viene generalmente considerata una delle più grandi opere dell’autore, anche perché presenta molti dei suoi temi e caratteristiche stilistiche, come l’economia nei dialoghi, la delusione e auto-illusione dei personaggi.

