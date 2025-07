Parata musicale itinerante di Bologna nei cruciverba: la soluzione è Partot

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Parata musicale itinerante di Bologna' è 'Partot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARTOT

Curiosità e Significato di Partot

La parola Partot è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Partot? Partot è una parola che nasce dall'unione di parata e musicale, evocando un viaggio itinerante di esibizioni musicali che attraversano Bologna. Si tratta di un evento dinamico e coinvolgente, dove artisti suonano in diversi luoghi, creando un itinerario sonoro cittadino. Un modo originale per scoprire la musica in modo spontaneo e condiviso, rendendo ogni angolo della città protagonista di questa parata musicale.

Come si scrive la soluzione Partot

Non riesci a risolvere la definizione "Parata musicale itinerante di Bologna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

T Torino

