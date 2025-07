Obbligati o immobilizzati nei cruciverba: la soluzione è Costretti

COSTRETTI

Curiosità e Significato... La soluzione Costretti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Costretti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Costretti? Costretti indica persone o cose che sono obbligate o immobilizzate a fare qualcosa, spesso contro la propria volontà. Può riferirsi a situazioni in cui si è forzati a agire o a rimanere fermi, come in un contesto legale o quotidiano. È un termine che esprime una condizione di costrizione o limitazione, rendendo evidente come alcune circostanze possano imporre scelte o comportamenti forzati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un luogo in cui si è obbligati a rimanereNon obbligati a fareIngiunti obbligati

C Como

O Otranto

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

