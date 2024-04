La Soluzione ♚ Gas per insegne luminose

La definizione e la soluzione di 4 lettere: Gas per insegne luminose. NEON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Gas per insegne luminose: Luce a basso livello per l'illuminazione notturna di strumenti o insegne o altre applicazioni in cui la luce deve essere prodotta per lunghi periodi senza... Il neon o neo [dal greco: , "néon" (genere neutro), significato: nuovo] è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi, che ha come simbolo Ne e come numero atomico 10. È un gas nobile quasi inerte e incolore, in grado di produrre una fluorescenza rossastra, usata nelle lampade dette, appunto, "al neon". È presente in tracce nell'aria (circa lo 0,007%).

