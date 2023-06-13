Denaro nel gergo ligure

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Denaro nel gergo ligure' è 'Palanche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALANCHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Denaro nel gergo ligure" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Denaro nel gergo ligure". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Palanche? Le palanche rappresentano una somma di denaro, spesso percepita come una quantità modesta o di scarso valore. Nel gergo ligure, questo termine viene utilizzato per indicare i soldi in modo colloquiale e informale. Quindi, le palanche sono un modo colorito per riferirsi alle proprie finanze o a piccole somme di denaro.

La definizione "Denaro nel gergo ligure" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Denaro nel gergo ligure" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Palanche:

P Padova A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Denaro nel gergo ligure" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

