Condividere un limite territoriale
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Condividere un limite territoriale' è 'Confinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONFINARE
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Condividere un limite territoriale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Confinare
La soluzione associata alla definizione "Condividere un limite territoriale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Confinare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Condividere un limite territoriale
- Risposta: CONFINARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Confinare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Condividere un limite territoriale". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un frequentato sito per condividere video Social per condividere le fotografie Un social per condividere le foto Un limite di velocità sulle autostrade Limite fissato di tempo
Altre definizioni collegate
Con condividere: La capacità di condividere i sentimenti di un altro
Con limite: Oltrepassare un limite
Con territoriale: Espansione territoriale successo amoroso