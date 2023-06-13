Condividere un limite territoriale

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Condividere un limite territoriale' è 'Confinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONFINARE

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Condividere un limite territoriale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Confinare

La soluzione associata alla definizione "Condividere un limite territoriale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Confinare'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Condividere un limite territoriale
  • Risposta: CONFINARE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
N Napoli
F Firenze
I Imola
N Napoli
A Ancona
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Confinare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Condividere un limite territoriale". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con limite: Oltrepassare un limite 

Con territoriale: Espansione territoriale successo amoroso 