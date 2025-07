Comprende sedie e divani nei cruciverba: la soluzione è Mobilio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Comprende sedie e divani' è 'Mobilio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOBILIO

Curiosità e Significato di Mobilio

Approfondisci la parola di 7 lettere Mobilio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mobilio? Il termine mobili si riferisce a tutti gli oggetti utilizzati per arredare e rendere funzionale uno spazio domestico, come sedie, divani, tavoli e armadi. Sono elementi fondamentali per creare ambienti accoglienti e pratici, offrendo comfort e stile alla casa. In sostanza, il mobilio è l'insieme di arredi che trasformano una semplice stanza in un ambiente vivibile e personalizzato.

Come si scrive la soluzione Mobilio

Non riesci a risolvere la definizione "Comprende sedie e divani"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

O Otranto

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

