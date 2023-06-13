Affligge il claudicante

Home / Soluzioni Cruciverba / Affligge il claudicante

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Affligge il claudicante' è 'Zoppia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZOPPIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affligge il claudicante" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affligge il claudicante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Zoppia? La parola si riferisce a una condizione che causa difficoltà nel cammino a chi ha problemi di deambulazione. È un termine che indica un'andatura irregolare, spesso a causa di una lesione o debolezza muscolare, che rende il passo meno stabile. Chi ne soffre può manifestare uno spostamento del peso o un'andatura insicura, risultando evidente agli altri. Questo termine si collega direttamente a situazioni in cui la mobilità è compromessa e richiede attenzione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Affligge il claudicante nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Zoppia

La soluzione associata alla definizione "Affligge il claudicante" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affligge il claudicante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Zoppia:

Z Zara O Otranto P Padova P Padova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affligge il claudicante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Affligge i commerciantiAffligge chi è stressatoAffligge l obesoAffligge la donna barbutaAffligge i corpulenti