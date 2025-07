Una varietà di ciliegia dalla polpa acidula nei cruciverba: la soluzione è Marasca

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una varietà di ciliegia dalla polpa acidula' è 'Marasca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARASCA

Curiosità e Significato di Marasca

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Marasca, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Marasca? La marasca è una varietà di ciliegia caratterizzata da una polpa acidula e saporita, molto apprezzata nella preparazione di liquori, come il famoso maraschino, e dolci tradizionali. Questa ciliegia si distingue per il suo gusto intenso e leggermente aspro, ideale per aromatizzare e dare carattere a tante ricette del panorama gastronomico italiano. È un vero tesoro per gli amanti dei sapori autentici.

Come si scrive la soluzione Marasca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una varietà di ciliegia dalla polpa acidula", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

