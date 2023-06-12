Una piccola parente stretta

Home / Soluzioni Cruciverba / Una piccola parente stretta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una piccola parente stretta' è 'Sorellina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORELLINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una piccola parente stretta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una piccola parente stretta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sorellina? La parola si riferisce a una donna che condivide con te uno dei genitori, generalmente la madre o il padre, e che ha un rapporto molto stretto e affettuoso. È un modo dolce per indicare una sorella più giovane, spesso amata e protetta, con cui si condividono momenti di gioco e confidenze. Questa figura familiare rappresenta una presenza affettuosa e vicina, spesso considerata una complice nelle avventure quotidiane e nelle piccole sfide della vita.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una piccola parente stretta nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sorellina

Se la definizione "Una piccola parente stretta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una piccola parente stretta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sorellina:

S Savona O Otranto R Roma E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una piccola parente stretta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È coccolata dai fratelliUna parente strettaParente incorniciatoUn parente lontanissimoDon fondò la Piccola Opera della Divina ProvvidenzaPiccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materiali