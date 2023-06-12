Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie' è 'Xilema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: XILEMA
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Perché la soluzione è Xilema? Il tessuto vascolare delle piante responsabile di trasportare l'acqua dal terreno alle foglie si chiama xilema. Questa struttura permette il movimento continuo di acqua e sali minerali, fondamentali per la fotosintesi e la crescita delle piante. La sua funzione è essenziale per mantenere l'equilibrio idrico e favorire lo sviluppo vegetale. Senza il xilema, le piante non potrebbero assorbire né distribuire l'acqua necessaria alla loro sopravvivenza.
Questa pagina è dedicata alla definizione "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Xilema:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
