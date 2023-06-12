Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie

Home / Soluzioni Cruciverba / Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie' è 'Xilema'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: XILEMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Xilema? Il tessuto vascolare delle piante responsabile di trasportare l'acqua dal terreno alle foglie si chiama xilema. Questa struttura permette il movimento continuo di acqua e sali minerali, fondamentali per la fotosintesi e la crescita delle piante. La sua funzione è essenziale per mantenere l'equilibrio idrico e favorire lo sviluppo vegetale. Senza il xilema, le piante non potrebbero assorbire né distribuire l'acqua necessaria alla loro sopravvivenza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Xilema

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Xilema:

X Xeres I Imola L Livorno E Empoli M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessuto che conduce acqua dal terreno alle foglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Prevede la distribuzione di acqua sul terreno a impulsiRende coltivabile un terreno imbevuto d acquaFondo d acquaQuelli nell acqua durano pocoIl terreno conquistato al mare in Olanda