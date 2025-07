Sciocco babbeo nei cruciverba: la soluzione è Citrullo

CITRULLO

Curiosità e Significato di Citrullo

Perché la soluzione è Citrullo? Citrullo è un termine colloquiale usato per descrivere una persona sciocca o credulona, spesso facilmente ingannabile o poco furba. Viene impiegato in modo scherzoso o dispregiativo per indicare qualcuno che manca di astuzia o buon senso. Insomma, chi si fa prendere facilmente in giro può essere definito un citrullo, rendendo il termine un modo colorito per commentare l’ingenuità altrui.

Come si scrive la soluzione Citrullo

Hai trovato la definizione "Sciocco babbeo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

I Imola

T Torino

R Roma

U Udine

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P R A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPIRA" SPIRA

