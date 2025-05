Quella di Wieliczka ospita una cattedrale di sale nei cruciverba: la soluzione è Miniera

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella di Wieliczka ospita una cattedrale di sale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella di Wieliczka ospita una cattedrale di sale' è 'Miniera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINIERA

Curiosità e Significato di "Miniera"

La soluzione Miniera di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Miniera per scoprire curiosità e dettagli utili.

La miniera è un luogo sotterraneo dove si estraggono minerali, metalli o altre risorse naturali. La miniera di Wieliczka, situata in Polonia, è famosa per le sue straordinarie cavità e sculture, realizzate interamente in sale. Tra queste, si trova una cattedrale che rappresenta un'imponente opera d'arte, testimonianza della storia mineraria della regione.

Come si scrive la soluzione: Miniera

La definizione "Quella di Wieliczka ospita una cattedrale di sale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

