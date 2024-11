La protagonista di una celebre fiaba di Andersen: Soluzione Cruciverba - Sirenetta

Soluzione alla definizione del cruciverba

SIRENETTA

Curiosità e significato della parola Sirenetta

Spelling fonetico della soluzione

S Sierra

I India

R Romeo

E Echo

N November

E Echo

T Tango

T Tango

A Alfa

Definizioni correlate con la soluzione - Sirenetta

La celebre statua nel porto di Copenaghen Il film Disney con il granchio Sebastian e il Re Tritone Il film della Walt Disney con Ariel Lo è Ariel di Disney La statua simbolo di Copenaghen È il simbolo della città di Copenaghen Famosa Fiaba di Andersen Anagramma di intestare che rima con fetta Famosa fiaba di Hans Christian Andersen

