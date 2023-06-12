Passate da parte a parte

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Passate da parte a parte' è 'Trafitte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAFITTE

Perché la soluzione è Trafitte? Le trafitte sono percorsi o aperture create attraversando una superficie, come un muro o una montagna, consentendo il passaggio da un lato all’altro. Questi varchi possono essere naturali o artificiali e sono spesso utilizzati per scopi strategici, pratici o estetici. La loro funzione principale consiste nel facilitare il transito tra due punti distinti, permettendo di superare ostacoli geografici o strutturali. La presenza di trafitte rappresenta quindi un collegamento tra due aree separate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passate da parte a parte". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Passate da parte a parte nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Trafitte

In presenza della definizione "Passate da parte a parte", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passate da parte a parte" conferma che la soluzione 'Trafitte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Trafitte

T Torino R Roma A Ancona F Firenze I Imola T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passate da parte a parte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trafitte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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