NODOSO

Curiosità e Significato di "Nodoso"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Nodoso, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nodoso? Nodoso descrive qualcosa di irregolare, pieno di piccole protuberanze o escrescenze, come una superficie bitorzoluta. È un termine che richiama l'aspetto ruvido e irregolare di alcune cose, come una pelle o un terreno con molte piccole asperità. Usato in modo figurato, può indicare anche qualcosa di complicato o difficile da affrontare, rendendo il concetto molto versatile e interessante.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Come un randelloBernoccoluto come certi bastoniLo è il randelloUn bitorzoluto prodotto dell ortoPiccolo anfibio bitorzolutoBitorzoluto prodotto dell orto

Come si scrive la soluzione Nodoso

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L L R B Ò A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BALLARÒ" BALLARÒ

