Lacerazione irregolare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lacerazione irregolare' è 'Sbrego'.

SOLUZIONE: SBREGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lacerazione irregolare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lacerazione irregolare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sbrego? Uno sbrigo è una ferita caratterizzata da una lacerazione non lineare e disordinata della pelle o dei tessuti, spesso causata da urti o cadute. La sua forma irregolare e sconnessa rende evidente la mancanza di una linea di taglio netta. Questa condizione può richiedere cure specifiche per prevenire infezioni e favorire una corretta guarigione. La sua natura disomogenea la distingue da ferite lineari o ben definite.

Lacerazione irregolare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sbrego

La definizione "Lacerazione irregolare" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lacerazione irregolare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sbrego:

S Savona B Bologna R Roma E Empoli G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lacerazione irregolare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

