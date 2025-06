Furbo scaltro nei cruciverba: la soluzione è Astuto

ASTUTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Astuto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Astuto? Furbo scaltro descrive una persona che sa muoversi con intelligenza e astuzia, spesso usando la propria furbizia per ottenere ciò che desidera. È qualcuno che combina abilità e sagacia, capace di trovare soluzioni rapide e spesso sorprendenti alle situazioni più complicate. In breve, essere astuto significa avere una mente pronta e un pizzico di furbizia, qualità molto apprezzate in diverse circostanze della vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Furbo astutoL ingegnosità dello scaltroFattosi furboScaltro avvedutoL animale più furbo

A Ancona

S Savona

T Torino

U Udine

T Torino

O Otranto

N O I T F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIFONI" TIFONI

