La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le donne Meg Jo Amy e Beth in un noto libro' è 'Piccole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PICCOLE

Perché la soluzione è Piccole? La definizione si riferisce alle quattro protagoniste del romanzo Piccole donne di Louisa May Alcott, dove Meg, Jo, Amy e Beth sono le quattro sorelle che compongono la famiglia March. La soluzione PICCOLE si collega dunque al titolo del libro, noto per raccontare le loro vicende e crescita.

P Padova

I Imola

C Como

C Como

O Otranto

L Livorno

E Empoli

