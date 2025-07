Depistare distrarre nei cruciverba: la soluzione è Sviare

SVIARE

Curiosità e Significato di Sviare

Approfondisci la parola di 6 lettere Sviare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sviare? Sviare significa distrarre o deviare l’attenzione, spesso per allontanarsi da un percorso o obiettivo. Può essere usato sia in senso pratico, come deviare un’attenzione, sia in modo più figurato, per indicare che si allontana dall'essenziale. È un termine utile per descrivere azioni di distrazione o deviazione, spesso in contesti quotidiani o anche strategici. Un modo per spostare l’attenzione altrove, insomma.

Come si scrive la soluzione Sviare

Se "Depistare distrarre" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

V Venezia

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

