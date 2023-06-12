Aspirano a vincere un concorso

SOLUZIONE: CANDIDATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aspirano a vincere un concorso" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aspirano a vincere un concorso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Candidati? Le persone che desiderano ottenere un risultato importante in un concorso sono chiamate candidati. Essi si preparano e competono con l'obiettivo di superare le prove e ottenere il ruolo desiderato. La loro determinazione e impegno sono fondamentali per raggiungere il traguardo sperato. Ogni candidato mira a distinguersi tra gli altri e dimostrare le proprie capacità per conquistare il posto desiderato.

Se la definizione "Aspirano a vincere un concorso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aspirano a vincere un concorso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Candidati:

C Como A Ancona N Napoli D Domodossola I Imola D Domodossola A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aspirano a vincere un concorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

