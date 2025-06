Tagliare salumi pane insaccati nei cruciverba: la soluzione è Affettare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tagliare salumi pane insaccati' è 'Affettare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFFETTARE

Curiosità e Significato di "Affettare"

La parola Affettare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Affettare.

Perché la soluzione è Affettare? AFFETTARE significa tagliare in fette sottili, ed è un termine spesso associato alla preparazione di salumi e altri alimenti come il pane. Questo processo non solo rende più facile la consumazione, ma permette anche di esaltare i sapori, creando un'esperienza gastronomica più ricca e piacevole. Immagina di affettare un prosciutto stagionato: ogni fetta svela il suo profumo e la sua consistenza, invitandoti a gustarla al meglio.

Come si scrive la soluzione Affettare

Hai davanti la definizione "Tagliare salumi pane insaccati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

F Firenze

F Firenze

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

