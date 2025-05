Il Pizarro conquistatore spagnolo nei cruciverba: la soluzione è Francisco

FRANCISCO

Francisco Pizarro (1476-1541) è stato un conquistatore spagnolo noto per la conquista dell'Impero Inca in Perù. Sotto il suo comando, le forze spagnole sconfissero gli Inca e conquistarono la capitale Cuzco. La sua azione è stata determinante per l'espansione dell'Impero spagnolo in Sud America, segnando una tappa significativa nella storia della colonizzazione europea.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il Pizarro conquistatore spagnolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

