La Maria tennista russa ritiratasi nel 2020

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La Maria tennista russa ritiratasi nel 2020' è 'Sharapova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SHARAPOVA

Perché la soluzione è Sharapova? Sharapova è stata una tennista russa nota per la sua carriera ricca di successi, tra cui cinque titoli del Grande Slam. Ritiratasi nel 2020, ha lasciato un'impronta significativa nel mondo dello sport grazie alla sua determinazione e al suo talento. La sua presenza in campo ha suscitato ammirazione e rispetto, diventando un'icona per molti appassionati. La sua esperienza e il suo stile di gioco hanno contribuito a definire un'epoca nel tennis femminile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Maria tennista russa ritiratasi nel 2020". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La Maria tennista russa ritiratasi nel 2020 nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sharapova

In presenza della definizione "La Maria tennista russa ritiratasi nel 2020", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Maria tennista russa ritiratasi nel 2020" conferma che la soluzione 'Sharapova' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sharapova

S Savona H Hotel A Ancona R Roma A Ancona P Padova O Otranto V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Maria tennista russa ritiratasi nel 2020" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sharapova' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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