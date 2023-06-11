L Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar

Home / Soluzioni Cruciverba / L Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar' è 'Calindri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALINDRI

Perché la soluzione è Calindri? Calindri è stato un noto attore teatrale italiano, famoso anche per aver interpretato il ruolo di testimonial per la bevanda Cynar. La sua presenza sul palcoscenico e nelle campagne pubblicitarie ha contribuito a rendere il prodotto molto riconoscibile e amato dal pubblico. La sua carriera e il suo volto sono diventati simbolo di qualità e autenticità nel panorama italiano.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calindri

Se la definizione "L Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Calindri:

C Como A Ancona L Livorno I Imola N Napoli D Domodossola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L Ernesto attore di teatro e testimonial di Cynar" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cambia attore in teatroL Arnoldo grande attore di teatroCambiare attore in teatroIl Celestini attore di teatroCiascun intervento dell attore a teatro