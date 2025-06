Il cognome in breve di Totò nei cruciverba: la soluzione è De Curtis

DE CURTIS

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci De Curtis più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina De Curtis.

Perché la soluzione è De Curtis? De Curtis è il vero nome di Totò, famoso attore e comico italiano. Si tratta del suo cognome completo, spesso abbreviato o ricordato semplicemente come Totò. La sua notorietà ha fatto sì che molte persone associno questa identità al suo personaggio umoristico, rendendo De Curtis sinonimo di comicità e grande talento nel cinema italiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il casato a cui appartenne TotòIl casato del grande TotòIl casato di TotòConflitto di breve durataDirettore in breveIl Luciano rocker emiliano in breve

D Domodossola

E Empoli

C Como

U Udine

R Roma

T Torino

I Imola

S Savona

