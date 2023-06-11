Di aspetto bucherellato e assorbente nei cruciverba: la soluzione è Poroso
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Di aspetto bucherellato e assorbente' è 'Poroso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
POROSO
Curiosità e Significato di Poroso
Approfondisci la parola di 6 lettere Poroso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Modificarsi nell aspettoNobiltà d aspettoSciatto nell aspettoL aspetto visibile che spesso inganna chi azzarda un giudizioAspetto apparenza
Come si scrive la soluzione Poroso
Stai cercando la risposta alla definizione "Di aspetto bucherellato e assorbente"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 6 lettere della soluzione Poroso:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
O N U C I
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.