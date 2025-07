Vale come tranne e fuorché nei cruciverba: la soluzione è Eccetto

ECCETTO

Curiosità e Significato di Eccetto

Perché la soluzione è Eccetto? La parola eccetto indica qualcosa che esclude o differisce da una regola generale, come un'eccezione. Si usa per specificare che tutto vale, tranne una parte particolare. È un termine comune in italiano, utile per chiarire limitazioni o esclusioni in una frase. Insomma, eccetto serve a precisare cosa non è incluso o cosa si distingue dal resto.

Come si scrive la soluzione Eccetto

E Empoli

C Como

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

