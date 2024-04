La Soluzione ♚ Una parte del minuetto La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una parte del minuetto. TRIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una parte del minuetto: Erede del minuetto all'interno delle grandi forme musicali. il minuetto di corte veniva danzato solitamente da una sola coppia. cominciava con una riverenza... Il Trio è stato un gruppo comico italiano, molto popolare tra gli anni ottanta e novanta del XX secolo, composto da Massimo Lopez (1952), Anna Marchesini (1953-2016) e Tullio Solenghi (1948). Le gag del Trio erano caratterizzate da una comicità surreale e dai ritmi veloci con trovate che le rendevano sempre spiazzanti e con finali a sorpresa. I tre artisti preferirono inizialmente essere conosciuti con i loro rispettivi nomi anagrafici, ma il ... Altre Definizioni con trio; parte; minuetto; Munifico ospite; Libertà di giudicare e di disporre; Ortaggio da sottaceti; Una parte dell aratro; Abbassare da una parte; Parte della teologia;

