Una montagna nepalese della catena dell Himalaya

Home / Soluzioni Cruciverba / Una montagna nepalese della catena dell Himalaya

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una montagna nepalese della catena dell Himalaya' è 'Nuptse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUPTSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una montagna nepalese della catena dell Himalaya" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una montagna nepalese della catena dell Himalaya". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Nuptse? Nuptse è una maestosa cima situata nelle alte vette dell'Himalaya, in Nepal. Rappresenta una delle montagne più iconiche della regione, spesso vista come un imponente sfondo alle celebri vette dell'Everest. La sua presenza contribuisce a rendere il paesaggio himalayano tra i più spettacolari del mondo. Con i suoi 7.861 metri, è un simbolo della grandezza e della sfida dell'alpinismo in questa parte del mondo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una montagna nepalese della catena dell Himalaya nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nuptse

La soluzione associata alla definizione "Una montagna nepalese della catena dell Himalaya" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una montagna nepalese della catena dell Himalaya" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Nuptse:

N Napoli U Udine P Padova T Torino S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una montagna nepalese della catena dell Himalaya" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il gigante dell HimalayaNativi della regione asiatica compresa tra gli altipiani dell Himalaya e del DeccanAlta montagna dell AfricaLa cima dell Himalaia detta la Montagna del diavoloCatena montuosa dell est degli USA