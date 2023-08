In sostanza sono uguali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In sostanza sono uguali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SA

Significato/Curiosita : In sostanza sono uguali

Chimico-fisiche specifiche. una sostanza costituita da atomi uguali (ovvero dallo stesso elemento chimico) è detta sostanza elementare o sostanza semplice (ad esempio... America standards australia sa – codice vettore iata di south african airways sa – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua sanscrita sa – codice iso 3166-1 alpha-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

